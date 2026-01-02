Vídeo | Así recibieron los sanitarios del CHUO a Coral, la primera ourensana del 2026: "Noraboa ao persoal de partos!"

LECTURA EN OURENSE
La provincia de Ourense dio la bienvenida a 2026 con el nacimiento de Coral, la primera bebé del año, que llegó al mundo a las 00.00 horas del 1 de enero en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense. La niña, que pesó 2,9 kilos, nació justo con las campanadas y convirtió el inicio del año en un momento especialmente emotivo para sus padres, Íria Andrea Cid y Yago Conde, vecinos de Allariz.
Coral fue también la primera nacida en Galicia y compartió el título de primer nacimiento de España con otros tres bebés que llegaron al mundo a la misma hora en distintos puntos del país. En la comunidad gallega, el segundo nacimiento fue el de Valeria, en Vigo, a las 00.38 horas, y el tercero el de Lucan Mikiel, en el Hospital de A Mariña, a las 00.49 horas.
El propio CHUO compartió un vídeo en el que Íria Andrea aparece rodeada de sanitarios que, justo después de las uvas, daban también la bienvenida a la pequeña.
"Noraboa ao persoal de partos!", "Está niña si que sabe empezar la vida el mejor día del año" o "Eso sí que es un regalo de año nuevo" son algunos de los comentarios que acompañan al vídeo.
