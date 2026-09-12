¿Sabe usted que los jubilados de Ourense ya andan a la caza de una plaza del Imserso?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen Cho Dixo, colas prematuras por el Imserso en Ourense

Colas en Ourense para conseguir una plaza del Imserso
Colas en Ourense para conseguir una plaza del Imserso

¿Sabe usted que en las agencias de viajes de la ciudad ya se empiezan a ver las primeras colas de jubilados a la caza y captura de su plaza del Imserso? ¿Que más de uno madruga de lo lindo y ya hace guardia en la acera para ser el primero de la lista? ¿Que lo curioso del asunto es que los viajes no se comercializan oficialmente hasta este próximo lunes, pero el ansia por asegurar playa o balneario no entiende de calendarios?

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