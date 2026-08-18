Viajes del Imserso 2026-2027: cuándo pueden reservar los pensionistas de Ourense

Dos personas disfrutan del mar en uno de los viajes del Imserso.

Los pensionistas de Ourense que estén acreditados para participar en el programa de turismo del Imserso ya tienen fecha para comenzar a organizar sus próximas vacaciones. La comercialización de los viajes de la temporada 2026-2027 arrancará el 14 de septiembre, con un total de 879.213 plazas disponibles en toda España.

El programa, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, mantiene el número de plazas de la temporada anterior al tratarse de una prórroga. En las próximas semanas, el Imserso enviará más de 2,9 millones de cartas a las 4,6 millones de personas acreditadas para viajar.

¿Cuándo podrán reservar los pensionistas de Ourense?

Galicia se encuentra entre las comunidades que comenzarán la comercialización el 14 de septiembre. Ese día podrán realizar sus reservas las personas usuarias consideradas preferentes, mientras que los usuarios no preferentes podrán hacerlo a partir del 15 de septiembre.

Las cartas que está enviando el Imserso incluyen una clave de cuatro dígitos, diferente cada temporada, que será necesaria para realizar las reservas o comprar los viajes. También indicarán la fecha a partir de la cual cada pensionista podrá acceder a la compra y los acompañantes autorizados.

Además del titular, podrán viajar como acompañantes el cónyuge, pareja de hecho o los hijos con discapacidad, en los supuestos contemplados por el programa.

Viajes desde 50 euros para los pensionistas con menos recursos

Una de las principales novedades que se mantiene esta temporada es la tarifa reducida de 50 euros, independientemente del destino elegido. Está dirigida a pensionistas con menos recursos y será el propio Imserso el que asuma la diferencia del coste del viaje.

Para esta modalidad se han reservado 7.447 plazas, destinadas a personas que reciben una prestación igual o inferior a la cuantía de las pensiones no contributivas de jubilación o incapacidad de la Seguridad Social.

Casi 880.000 plazas para viajar

El programa ofrece 879.213 plazas repartidas entre diferentes modalidades de turismo:

Costa peninsular: 440.284 plazas.

Costa insular: 228.142 plazas.

Turismo de escapada: 210.787 plazas, que incluyen circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia, Ceuta, Melilla y viajes de procedencia europea.

Los pensionistas de Ourense podrán acceder a las plazas correspondientes al cupo asignado a la provincia, ya que el Imserso distribuye inicialmente los viajes en función del número de personas mayores de 65 años residentes y censadas en cada territorio.

El 19 de septiembre se amplían las opciones

Entre el 14 y el 18 de septiembre, los usuarios únicamente podrán reservar los viajes disponibles dentro del cupo correspondiente a su provincia. El objetivo es escalonar la comercialización y evitar la saturación de los sistemas de reserva.

A partir del 19 de septiembre, los pensionistas podrán acceder también a los viajes que hayan quedado disponibles en otras provincias.

El proceso continuará abierto durante toda la temporada, ya que las cancelaciones y modificaciones generan nuevas plazas disponibles que se incorporan progresivamente al sistema de venta.

También se podrá viajar con mascotas

El programa mantiene además una reserva de plazas para las personas que quieran viajar acompañadas de sus animales de compañía, tanto en los destinos de costa peninsular como en los de costa insular, siempre de acuerdo con las condiciones y normas establecidas para estos desplazamientos.

Los viajes podrán reservarse a través de las páginas habilitadas por las empresas comercializadoras o mediante agencias de viajes autorizadas. Para realizar la compra por internet será necesario disponer del DNI y de la clave de acreditación, mientras que en las agencias autorizadas bastará con presentar el DNI.