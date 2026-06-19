El juez de Ourense, que fue víctima de un atraco, quiere que los acusados ingresen en cárcel

La audiencia preliminar por el intento de asalto a punta de pistola sufrido por el juez decano de Ourense, Leonardo Álvarez Pérez, y una amiga con la que había comido ese día irá finalmente a juicio. Los dos presuntos ladrones está acusados de planear e intentar arrebatarle un reloj Festina de de 220 euros con una pistola de aire comprimido.

El juicio oral ha quedado definitivamente señalado para el próximo 1 de diciembre a las 09,30 horas. Durante la audiencia preliminar, el propio magistrado, quien hizo pasillo como otras tantas víctimas, aseguró que “cualquier acuerdo pasaría porque ingresen en prisión, y con la petición de la fiscal no pasaría”.

A la vista acudió de forma presencial uno de los acusados, Kevin Fernando S.A., mientras que el presunto asaltante material, Duberney R.R., compareció por videoconferencia dado que actualmente reside en la localidad alicantina de Benidorm. Durante toda la instrucción del caso, los acusados nunca quisieron prestar declaración. El asalto se remonta al 29 de enero de 2024, en torno a las 15,20 horas. El juez decano y su acompañante transitaban por la Rúa dos Fornos en dirección a la Praza do Ferro tras haber salido de comer en un bar del Casco Vello.

Seguimiento previo

La acusación particular introduce un elemento clave en su calificación: la agravante de alevosía. Según sostienen en su escrito, el intento de robo no fue casual, sino que hubo un seguimiento y vigilancia de las víctimas durante al menos dos horas. Uno de los acusados llegó a sentarse en una mesa a escasos metros de donde comían el juez y la abogada para vigilarles y esperar el momento idóneo para dar el golpe.

Duberney abordó presuntamente al juez Álvarez colocándole en el costado una pistola de aire comprimido con apariencia de arma de fuego real, espetándole: “Dame el reloj o te mato”. Ante la negativa del juez decano, que llegó a apartarlo, el agresor le apuntó a la frente para luego encañonar en la cabeza a la abogada que le acompañaba, amenazando: “Dame el reloj o la mato a ella”. El suceso derivó en un forcejeo en el que el magistrado sufrió erosiones y la rotura de la camisa, tras lo cual el asaltante huyó a la carrera hacia la Praza do Ferro, donde le esperaba Kevin Fernando S. en una motocicleta para darse a la fuga.

El caso llega a juicio con peticiones de pena muy dispares. El Ministerio Fiscal solicita para ambos acusados 20 meses de prisión por un delito de robo con intimidación y uso de instrumento peligroso en grado de tentativa, pena que pide sustituir por la expulsión del territorio nacional por un periodo de 10 años. Sin embargo, la acusación particular solicita un total principal de 9 años y 6 meses de prisión para cada uno de los acusados por el intento de robo, sumando, además, dos delitos de amenazas y multas por infracciones leves de lesiones y daños.

Frente a esto, la defensa exige la libre absolución, argumentando en sus escritos que de los hechos relatados no se desprende la comisión de ninguna infracción penal.

Impugnación de las imágenes

Las abogadas de la defensa, Carmen Silva y Fátima Salgado Carbajales, pidieron a la jueza la impugnación de las grabaciones de las cámaras de seguridad de las taperías cercanas al lugar de los hechos, que corroboran el seguimiento a las víctimas, y la Diputación. A la salida de la audiencia preliminar, mostrando absoluta seguridad en su postura: “Los hechos no son como dicen las acusaciones y se verá en el juicio”.