¿Sabe usted que una jueza que hasta hace nada ejercía en la provincia de Ourense triunfa en redes sociales?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, el éxito de la jueza María Iglesias, quien ejerció en Verín, en redes sociales

María Iglesias Bueno, jueza que ejerció en Verín.
María Iglesias Bueno, jueza que ejerció en Verín. | La Región

¿Sabe usted que una jueza que hasta hace nada ejercía en la provincia de Ourense ha participado en un vídeo en redes sociales que ha tenido mucho éxito? ¿Que María Iglesias Bueno, que hasta hace no mucho ejercía en Verín, fue una de las protagonistas de una publicación del Consejo General del Poder Judicial en el que magistradas cuentan los detalles de su toga? ¿Y que en su caso rindió un homenaje a sus padres?

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