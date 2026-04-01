La jueza ourensana Elena Espinosa renuncia a su escaño en la Cámara gallega

Elena Espinosa, viceportavoz del PSdeG en el Parlamento gallego, presentará este miércoles su renuncia como diputada autonómica, según confirmaron este martes fuentes socialistas. Espinosa, ourensana, exministra de Agricultura y tercera teniente de Alcaldía en Vigo, encabezó la candidatura del PSdeG por Pontevedra en las elecciones autonómicas de 2024 y deja su acta para centrarse en la gestión local de la ciudad olívica, en vísperas de los comicios municipales.

Su marcha dará paso a la entrada en O Hórreo del exdiputado autonómico Julio Torrado, que en los últimos dos años se ha desempeñado como asesor del Grupo Parlamentario Socialista. Torrado, portavoz de la Ejecutiva del PSdeG y secretario general del PSOE de Vilagarcía de Arousa, ostentó la portavocía de sanidad del PSdeG en la legislatura anterior, responsabilidad que ahora recayó en Espinosa.

Durante su etapa en la Cámara gallega, Espinosa se destacó por liderar la fiscalización de la gestión del Sergas en un periodo crítico para la sanidad pública, defendiendo Galicia y Vigo en debates parlamentarios. Su renuncia se produce a una semana del Debate del Estado de la Autonomía, donde los viceportavoces suelen defender las resoluciones de cada grupo. Con la incorporación de Torrado, que podría tomar ya posesión de su acta en el propio debate de política general, el PSdeG afrontará su segundo cambio en lo que va de legislatura. El primero se produjo con la salida del exdiputado Julio Abalde para hacerse cargo de la Subdelegación del Gobierno en A Coruña.