A juicio por una agresión sexual a su ex cuando recogía sus enseres de la vivienda de Ourense

La Audiencia Provincial de Ourense acogerá este jueves un nuevo juicio por una agresión sexual. En esta ocasión contra José A.F., acusado de agredir sexualmente y amenazar a su expareja el 10 de febrero de 2022. La Fiscalía solicita una pena total de 12 años de cárcel, mientras que la Acusación Particular eleva la petición a 13 años, sumando los delitos de agresión sexual y amenazas, además de una indemnización por daños morales.

Según las acusaciones, los hechos ocurrieron cuando el acusado acompañó a la víctima a su vivienda en la calle Julio Prieto Nespereira para recoger sus enseres personales tras la ruptura. Una vez dentro, según recogen en sus escritos de calificación provisional, el hombre la inmovilizó sobre la cama y la agredió sexualmente, profiriendo insultos y amenazas. Además, se le imputa el envío posterior de audios intimidatorios por WhatsApp esa misma tarde, con frases como “busca sitio donde esconderte”.

La defensa solicita la libre absolución, negando tajantemente la agresión y alegando que fue ella quien le invitó a subir al piso, donde presuntamente le encerró para increparle. Su principal argumento exculpatorio reside en una testigo: la actual pareja del acusado, quien, según la versión de la defensa, escuchó todo lo sucedido a través del teléfono móvil, ya que el acusado lo llevaba en el bolsillo con una llamada abierta sin colgar durante el encuentro.

El tribunal también deberá valorar las pruebas periciales y médicas. Está aportado el informe de urgencias del CHUO, que recoge que la exploración no evidenció hematomas ni erosiones físicas externas en la denunciante, aunque el diagnóstico clínico consideró el cuadro compatible con los hechos relatados.

La defensa, además, ha propuesto una pericial informática sobre los mensajes intercambiados .