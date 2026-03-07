A juicio por atropellar a una modelo en un paso de peatones

Un hombre será juzgado en el Penal 2 por atropellar el 28 agosto de 2023 a una mujer que estaba cruzando por un paso de peatones en la avenida de Laza, en Verín. El suceso ocurrió sobre las 12,00 horas y el impacto causó a la víctima, quien tenía 27 años, diversas lesiones y secuelas, las cuales podrían influir negativamente en su vida profesional.

Al respecto, sufre problemas de visión y perjuicio estético. De hecho, se tuvo que someter a una intervención quirúrgica para reparar las cicatrices frontales y le fue practicada una rinoseptoplastia.

La Fiscalía sostiene que las secuelas limitan la actividad profesional de la víctima, ya que se dedica al diseño gráfico, a la gestión de marcas y ocasionalmente ejerce de modelo profesional. Trabajos que están relacionados directamente con la imagen y que pueden peligrar si se producen perjuicios estéticos.

Por todo ello, la acusación pública solicita que la mujer sea indemnizada con 101.829 euros, de los cuales 29.431 euros se corresponden con lesiones temporales, 54.493 euros por secuelas, 1.904 euros por intervenciones quirúrgicas y 16.000 por perjuicio moral por la pérdida de calidad vida de la víctima.

Responsabilidad penal

Por otra parte, la Fiscalía interesa que se le imponga al conductor del vehículo una multa de 12 meses a razón de seis euros diarios -2.160 euros- por un delito de lesiones por imprudencia grave y la prohibición de conducir vehículos a motor y ciclomotores durante dos años y dos meses.

El juicio se celebrará el próximo septiembre después de que las partes no llegasen a un acuerdo en la audiencia preliminar celebrada en el Penal 2.