A juicio por destrozar y hurtar en su piso de alquiler en Ourense

La Fiscalía solicita 15 meses de prisión y nueve meses de multa (a razón de 8 euros diarios) para Yessica D.F., acusada de un delito de hurto y otro de daños. Según el escrito de acusación, antes de abandonar en octubre de 2021 la vivienda que tenía alquilada en la calle Monte Penamá, habría provocado desperfectos intencionados en mobiliario y electrodomésticos tasados en 1.896,88 euros. Además, se la acusa de sustraer ropa de cama, vajilla y otros enseres por valor de 1.811,07 euros.

La defensa de la exinquilina solicita su libre absolución. El letrado José Manuel Sobrado niega la autoría de los hechos, asegura que la acusación se fundamenta en un informe pericial “tendencioso” y defiende que este conflicto de arrendamiento es, en realidad, una cuestión prejudicial de carácter civil que no debería resolverse por la vía penal.

El juicio será el 17 de noviembre en la Sección Penal (Plaza 2).