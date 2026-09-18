A juicio, el funcionario de Xinzo acusado de ser el cerebro de una narcobanda

Jorge Luis G.Y. (43 años) vivirá un mes de octubre muy complejo en el ámbito judicial. Tendrá dos citas muy importantes que marcarán enormemente su futuro. La primera será el 5 de octubre en la Plaza 2 de la Sección Penal, donde se sentará en el banquillo acusado de ser el cerebro de la banda que perpetró en enero de 2025 un robo violento a un constructor de Vilameá (Lobios).

Él no fue hasta la vivienda, pero los investigadores le atribuyen la coordinación del plan e incluso instrucciones violentas a sus cómplices: “Apretar al viejo, diles que le hacéis daño a la señora… Usad a la vieja”.

La Fiscalía solicita para él por este robo un total de 14 años y tres meses de prisión. El propio Jorge Luis Yáñez, que se encuentra actualmente en prisión, delató al grupo ante la Guardia Civil, que culminó la operación con detenciones en Xinzo de Limia y Ourense.

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Entre los registros, los agentes accedieron a los domicilios de Jorge Luis y a su puesto de trabajo -era informático en el Concello de Xinzo-. La Guardia Civil se incautó de casi dos kilos de cocaína y de uno de MDMA además de armas.

Esta causa se juzgará el 29 de octubre en la Audiencia Provincial tras no llegar este jueves a un pacto la Fiscalía y el abogado Luis Salgado Carbajales, quien ejerce la defensa del acusado, en la audiencia preliminar. El Ministerio Público solicita para Jorge Luis G.Y. un total de diez años y cinco meses de prisión.