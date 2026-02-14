Piden 12 años para un hombre por agredir sexualmente y amenazar a su expareja en Ourense

La Audiencia Provincial de Ourense juzgará el próximo jueves, día 19, a un hombre acusado de agredir sexualmente y amenazar a su expareja. Los hechos ocurrieron en el domicilio de la víctima en febrero de 2022.

En concreto, Fiscalía acusa al hombre de un delito de agresión sexual, por el que pide para él 10 años de prisión y siete de libertad vigilada, así como una orden de alejamiento y prohibición de comunicarse con ella por 11 años.

Además, reclama que se le impongan otros dos años de prisión por un delito de amenazas, así como otros tres años de alejamiento de la víctima. El Ministerio Público pide para ella una indemnización de 4.000 euros.