A juicio en Ourense el grupo criminal que traficaba con droga en Verín cerca de los colegios

La Audiencia Provincial de Ourense juzga este miércoles, 30 de septiembre, a las 9,30 horas a ocho acusados de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal por su supuesta participación en una red dedicada a la distribución de drogas en Verín. Fiscalía pide penas que oscilan entre los cinco y siete años de cárcel.

Según el escrito de acusación, la investigación se inició en noviembre de 2024 tras detectarse presuntamente un punto de distribución de estupefacientes en la Avenida de Portugal de Verín. Hubo una fuerte alarma social generada en el municipio, ya que esta ubicación, que era uno de los principales puntos de suministro, se sitúa justo enfrente del IES Xesús Taboada Chivite y muy próximo a otros dos centros educativos.

El entramado no solo despachaba estupefacientes a consumidores a las puertas de los institutos, sino que contaba con miembros especializados en distribuir las sustancias —entre las que también se incautaron potentes analgésicos opiáceos como la Palexia— en clubes de prostitución ubicados en la N-532, en la frontera entre España y Portugal.

La Fiscalía sostiene que los acusados habrían formado un grupo estable dedicado a la adquisición y distribución de distintas sustancias, principalmente cocaína y cannabis, además de MDMA y anfetamina. El operativo policial culminó el 19 de marzo de 2025, con la detención de los ocho investigados y varios registros domiciliarios. En ellos, según el Ministerio Fiscal, se intervinieron diferentes cantidades de cocaína, cannabis, MDMA y anfetamina, además de otros medicamentos, con un valor conjunto de 4.400,97 euros en el mercado ilícito.

Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud en concurso normativo con tráfico de drogas que no causan grave daño a la salud, y de un delito de pertenencia a grupo criminal.

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Por ello, pide para el considerado principal responsable del grupo un año y nueve meses de prisión por pertenencia a grupo criminal y cinco años y nueve meses por tráfico de drogas, además de una multa de 12.000 euros. En este sentido, para los otros siete acusados, el Ministerio Público solicita un año de prisión por pertenencia a grupo criminal y cuatro años y siete meses por tráfico de drogas, así como multas de 12.000 euros.