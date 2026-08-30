Ocho acusados por traficar con droga en Verín cerca de los colegios

Una macrocausa instruida en Verín sentará en el banquillo a ocho acusados de traficar con droga. El Ministerio Fiscal los señala por conformar presuntamente un grupo criminal estable dedicado a la distribución y venta de sustancias como cocaína, hachís, cannabis y MDMA en Verín.

La operación policial se desencadenó a finales de 2024 debido a la fuerte alarma social generada en el municipio, ya que uno de los principales puntos de suministro se ubicaba en un domicilio de la avenida de Portugal, justo enfrente del IES Xesús Taboada Chivite y muy próximo a otros dos centros educativos. La petición de penas alcanza los siete años y medio de prisión para el presunto cabecilla.

Según detalla la investigación, la organización estaba liderada de manera jerárquica por Walter Wilfrido Y., quien contaba con la ayuda de su pareja y otros peones que actuaban bajo sus órdenes directas.

El entramado no solo despachaba estupefacientes a consumidores a las puertas de los institutos, sino que contaba con miembros especializados en distribuir las sustancias —entre las que también se incautaron potentes analgésicos opiáceos como la Palexia— en clubes de prostitución ubicados en la N-532, en la frontera entre España y Portugal.