A juicio en Ourense un hombre por una estafa de 66.000 euros en vino

La Audiencia Provincial juzgará a un hombre acusado de estafar más de 66.000 euros a la bodega Marqués de Riscal. El juicio se celebrará después de que no se alcanzase un acuerdo de conformidad, ya que el procesado no llegó a abonar la cantidad que adeudaba. Por estos hechos, se enfrenta a una petición de tres años de cárcel.

Según la acusación, el hombre se hizo pasar por un gran distribuidor de vino en Valdeorras para ganarse la confianza de la bodega y recibir un total de siete pedidos que nunca pagó. La operación le habría permitido obtener mercancía por valor de más de 66.000 euros, sin hacer frente posteriormente a las facturas correspondientes.

La víctima sostiene que este caso no sería un hecho aislado y asegura que en el sector se repiten situaciones de fraude similares atribuidas al mismo individuo, al que llegan a calificar de «estafador en serie». De hecho, el procesado ya cuenta con una condena anterior de la Audiencia Provincial por estafar 21.000 euros a un proveedor de hostelería.