A juicio por una pelea que se inició por el paso de una finca en Valdeorras

Dos vecinos de Valdeorras se sentarán el próximo septiembre en el banquillo del Penal 1 de Ourense por presuntamente pelearse porque uno de ellos habría atravesado una finca. La Fiscalía sostiene que Agustín V.D. se encontraba en agosto de 2022 con su hijo cortando leña y cargándola en un remolque cuando de repente apareció Joaquín A.E, quien les habría recriminado que hubieran acceder al paraje de O Bosque (Vilamartín) a través de su finca.

El escrito de acusación señala que a partir de ahí comenzó una discusión entre ambos que derivó en agresiones físicas mutuas. El Ministerio Público señala que Agustín golpeó a Joaquín en la cabeza con un palo y este su vez lo empujó cayendo ambos al suelo, donde continuaron con un intercambio de puñetazos y patadas hasta que los separaron. Sin embargo, la violencia no quedó ahí. La Fiscalía acusa en su escrito a Agustín de coger un martillo y golpear varias veces el vehículo de Joaquín, causándole numerosos desperfectos al mismo.

Este caso llegó este lunes al Penal 1 de Ourense en forma de vista preliminar. No hubo conformidad en la vista, por lo que habrá juicio el próximo septiembre en el que ambos se enfrentarán a penas de multas. Además, la Fiscalía solicita que Agustín pague los daños que presuntamente causó en el automóvil de Joaquín -1.739 euros- y este a su vez abone el menoscabo causados en las gafas del otro acusado -220 euros-.