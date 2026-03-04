Julio Costas resulta elegido como nuevo valedor de la UVigo

El catedrático de derecho mercantil Julio Costas fue elegido este martes como nuevo valedor universitario de la Universidad de Vigo. Su candidatura obtuvo 66 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones en la segunda ronda de votaciones celebrada durante la sesión, a la que Costas se presentaba como único candidato a la Valedoría Universitaria.

Costas toma el relevo de la catedrática de Derecho Procesal Esther Pillado al frente del órgano encargado de velar por los derechos y libertades de la comunidad universitaria. En este sentido, el nuevo valedor destacó la labor desarrollada en los últimos seis años por Pillado y su equipo, que permitieron que la UVigo cuente a día de hoy “con una institución visible, accesible, respetada y eficaz, que ha conseguido que una parte muy relevante de las recomendaciones emitidas sean atendidas y transformadas en cambios concretos”, subrayó Costas.

De ahí que en la presentación de su candidatura señalase en primer término su voluntad de “mantener y reforzar aquello que funciona”, como “la independencia de criterio, la cercanía a las personas, la confidencialidad, la agilidad en la respuesta, la apuesta por la mediación como vía preferente “.