El Campus Auga de Ourense invertirá este año 1,2 millones

En este 2026, el Campus Auga destinará 1,2 millones de euros a acciones de investigación, docencia, transferencia, innovación y gobernanza. Esta inversión busca consolidar su liderazgo en el Sistema Universitario de Galicia (SUG) dentro de sus ejes estratégicos: alimentación funcional, agricultura y medio ambiente, y gestión del agua termal.

Tras ser acreditado en 2024, el convenio entre la Consellería de Educación y la Universidad de Vigo establece una financiación total de 3,2 millones de euros hasta 2027. Este 2026 representa el punto álgido de actividad bajo la dirección del profesor Roberto Ignacio Fernández, reforzando además un equipo de gestión transversal para maximizar los objetivos de especialización.

Una clara prioridad

La investigación absorbe el 71% del presupuesto anual (861.000 euros). Estos fondos se destinan a la formación y captación de talento investigador, al programa INOU+ y al fortalecimiento de infraestructuras científicas. Actualmente, el Campus Auga aglutina a 19 grupos de investigación y más de 330 especialistas que desarrollan su actividad en las líneas de especialización.

En el ámbito de la docencia, se han asignado 204.500 euros para potenciar la oferta formativa y la empleabilidad mediante becas de prácticas en empresas y la feria EmpregoInCampus. Además, el área de transferencia e innovación cuenta con 66.000 euros para consolidar el espacio de emprendimiento Venture Lab y eventos de referencia como el VI Congreso Internacional del Agua.

Francisco Javier Rodríguez, vicerrector del campus, califica la ejecución del proyecto como un “éxito colectivo”. Destaca que la inyección económica de la Xunta permite invertir en capital humano, lo cual supone “sembrar futuro” para un campus periférico que destaca por su crecimiento en Galicia. Subraya también que el Campus Auga no solo beneficia a la universidad, sino que actúa como un polo de riqueza y atracción de talento para toda la provincia. “Cada euro de financiación pública retorna el doble a la sociedad”, recuerda, reafirmando el valor de contar con un campus de especialización acreditado en Ourense.