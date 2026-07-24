Julio Iglesias explica el motivo por el que puso en venta su casa en Ourense: "Mi amor por Galicia sigue intacto"

Julio Iglesias ha decidido vender la casa que compró hace apenas un año en la aldea de Vilariño, en Piñor (Ourense). La vivienda ya aparece a la venta a través de la inmobiliaria de lujo Lucas Fox, con el precio a consultar, poniendo fin a un proyecto muy ligado a sus raíces gallegas.

Según explica el cantante en declaraciones a HOLA, la decisión no tiene que ver con un cambio en su relación con Galicia, sino con una cuestión práctica. La distancia y la dificultad para disfrutar de la vivienda hicieron que finalmente optara por desprenderse de ella. "Mi amor por Galicia sigue intacto", afirma Julio Iglesias a la revista.

El artista adquirió la propiedad con la intención de reconectar con la tierra natal de su padre, el doctor Julio Iglesias Puga, y de pasar temporadas en Ourense. Sin embargo, sus estancias en España suelen desarrollarse en su residencia de Málaga, lo que complicó el uso de la casa gallega. La Región acudió este jueves a la zona de la vivienda, donde el silencio es total.

Una vivienda de 1.637 metros cuadrados

La vivienda adquirida por Julio Iglesias en el municipio de Piñor está construida sobre los terrenos de un antiguo pazo y destaca por su estética de inspiración solariega. La finca, que pertenecía hasta entonces al exalcalde de Ourense Manuel Cabezas, está rodeada por un gran muro de piedra que impide ver el interior y se extiende entre las aldeas de Casfigueiro, Reda y Vilariño, con la intención previa de haber ampliado sus límites hasta la carretera N-525 mediante la compra de parcelas colindantes.

La propiedad cuenta con 16.402 metros cuadrados de terreno y una vivienda de 1.637 metros cuadrados, unas dimensiones que permitirían incluso habilitar un helipuerto, aunque algunos vecinos consideran que no hay espacio suficiente para ello. También se realizaron trabajos para adaptar la piscina.