¿Sabe usted que poco ha durado la aventura inmobiliaria de Julio Iglesias en Ourense?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, poco más de un año después de comprar un casoplón en Piñor parece que Julio Iglesias ya se ha cansado de él
¿Sabe usted que poco ha durado la aventura inmobiliaria de Julio Iglesias en Ourense? ¿Que poco más de un año después de comprar un casoplón en Piñor parece que ya se ha cansado de él? ¿Que lo ha puesto a la venta en un portal inmobiliario? ¿Que parece que la expectación por que el cantante viniera a veranear a Ourense se ha esfumado? ¿Que la vida seguirá igual para los vecinos de la zona?
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