La Junta del Gobierno del Concello de Ourense trata el traslado de la empresa adjudicataria de la Plaza de Abastos al edificio del mercado

Este jueves, 5 de marzo, se reunirá la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ourense en su sesión ordinaria correspondiente a esta semana en el salón de plenos y que cuenta con 23 asuntos en su orden del día. Entre ellos, destaca el traslado de la empresa adjudicataria de la concesión para gestionar el servicio de la Plaza de Abastos número 1 desde la Alameda hasta el edificio de la Plaza de Abastos.

Entre los asuntos del orden del día están 8 solicitudes de licencias de obra para:

• Reforma de una vivienda unifamiliar en la calle Arce Mayoral, en Seixalbo.

• Rehabilitación de un edificio y anexos en la calle Alejandro Outeiriño.

• Rehabilitación y ampliación de una vivienda unifamiliar en la calle Outeiro de A Granxa.

• Reforma del portal de un edificio en la calle Pura y Dora Vázquez.

• Instalación de ascensor en un edificio de la calle Mirtos.

• Rehabilitación de un edificio para su uso como apartamentos turísticos en la calle Alejandro Outeiriño.

• Mantenimiento y conservación de fachadas y cubierta de un edificio en la avenida de Pontevedra.

• Adaptación de un local para centro de estética en la calle Ervedelo.

Patrimonio

Dos expedientes de recuperación de daños causados por vehículos a una farola en la calle Coenga y a una señal en la avenida Otero Pedrayo.

Parques y jardines

Declaración de la tramitación urgente del procedimiento de adjudicación del contrato de las obras del proyecto de “Construcción de refugios climáticos en varias calles del Ayuntamiento de Ourense”.

Comercio

Acuerdo a la vista del auto dictado por el Tribunal de Instancia, sección de lo Contencioso-Administrativo número 1, sobre la posibilidad de trasladar a la empresa adjudicataria de la concesión administrativa para gestionar indirectamente el servicio público Plaza de Abastos número 1, desde la Alameda hasta el edificio de la Plaza de Abastos.

Abogacía consistorial

Dará cuenta de 4 sentencias dictadas por los tribunales de instancia de la Sección de lo Contencioso-Administrativo de las plazas número 1 y 2 de Ourense. También será informada de que el Ayuntamiento deberá comparecer en 7 procedimientos judiciales delante de los tribunales de instancia de la sección de lo contencioso-administrativo, plazas número 1 y 2 de Ourense y 1 y 2 Vigo.