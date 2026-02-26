Sentimiento agridulce de los placeros de Ourense ante la decisión del juez: “La victoria sería irnos a la Plaza de Abastos”

Sensación agridulce entre los placeros tras la decisión del Contencioso de suspender cautelarmente su desalojo de la Alameda. Destacan la contundencia de la resolución del juez, pero aseguran que para ellos lo importante es volver a su ubicación original. “Dice muy claro que el edificio no está en condiciones de ser ocupado. (…) Para nosotros no es un momento de euforia ni de sacar pecho, es triste porque lo que queremos es irnos a la Plaza y que haya un acuerdo entre las instituciones para ponerse manos a la obra” asegura el presidente de los placeros, Emilio González, “Milucho”.

“Si no estamos abajo no es por nuestra culpa por mucho que se diga, nosotros seguimos tendiendo la mano para negociar. A nivel personal, habiendo convivido muchos años casi en el mismo edificio, eché en falta una llamada del alcalde para decir: ”Vamos a solucionar esto”, añade.

Al respecto, pide a la Xunta y a la Diputación que vuelvan a tender la mano para llegar a un arreglo que les permita volver a su emblemática ubicación y matiza que no les está echando la culpa a estas dos instituciones, sino todo lo contrario. “Para nosotros la victoria sería poder decir que se ha llegado a un acuerdo para irnos lo antes posible de la Alameda para la Plaza. Eso es lo que sería la victoria de los placeros”, asegura Milucho.

“Achega cordura a un despropósito”

También las instituciones y los partidos valoraron el auto del juez del Contencioso. El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, aseguró que la decisión judicial aporta cordura a “un despropósito que ten creado o Concello de Ourense arredor da Praza de Abastos número 1”. “Ven a confirmar o que sempre defendemos en dúas cuestións fundamentais, a primeiro é que o edificio da Praza de Abastos non reúne as condicións para ser ocupado polos praceiros e o segundo é que ese desafiuzamento da Alameda provocarialles un prexuízo de difícil ou imposible reparación ao non permitirlle levar adiante o seu medio de vida”, asegura el concelleiro.

Al respecto, apeló a la responsabilidad del Concello de Ourense. “Segue tendo na súa man unha folla de ruta viable e sen ningún custo para as arcas municipais. Ofrecemento público de dous millóns de euros entre Xunta, Deputación e praceiros que permitiría iniciar de xeito inmediato as obras para que canto antes a Praza de Abastos este outra vez a disposición dos ourensáns e a Alameda recupere o seu uso público”, recuerda González.

“Serio golpe á confrontación”

Por su parte, la portavoz del Partido Popular en la ciudad, Ana Méndez, destacó que la resolución judicial supone un duro golpe a la estrategia de confrontación “impulsada polo alcalde contra a Praza de Abastos”. “Fronte ao relato interesado do rexedor, a realidade é que están actuando dentro da legalidade e conforme aos acordos asinados no seu día co propio Concello”, aseguró. Además, indicó que el PP quiere que el edificio de la Plaza se acabe de una vez, que los placeros regresen a su lugar y que la Alameda recupere la normalidad.

Para el PSOE la decisión del juez confirma lo que llevan meses defendiendo, que no se puede obligar a trabajar en un edificio sin acabar, sin garantías y sin condiciones mínimas, jugando con el sustento de familias enteras. “A Praza de Abastos é moito máis ca unha obra: é emprego, é comercio de proximidade e é cidade viva. A xustiza puxo freo ao despropósito. Agora toca facer o que nunca se debería ter deixado de facer: escoitar, respectar e rematar ben as cousas”, señalan los socialistas.

Luis Seara, portavoz del BNG en el Concello, señala que esta noticia obliga a las partes a sentarse para llegar a un acuerdo que desbloquee la situación y que los placeros vuelvan a la Plaza.