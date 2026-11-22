La Audiencia Provincial de Ourense ha acogido esta semana la vista oral con tribunal del jurado popular para dirimir la responsabilidad penal de Nicusor S. por la muerte de Amín Oudriss Odris, ocurrida tras una reyerta en la zona de los Vinos la madrugada del 29 de noviembre de 2024, cuando la víctima celebraba su 21 cumpleaños.

Durante las sesiones, el tribunal popular ha formulado preguntas directas ante las versiones contradictorias de los testigos y la confusión en torno a los hechos de la reyerta. Asimismo, los informes forenses y periciales han confirmado que la víctima recibió una única puñalada letal a corta distancia, sin presentar cortes defensivos en las manos, frente a las lesiones leves que presentaba el procesado.

A lo largo de las sesiones, el tribunal popular ha confrontado tres posturas procesales enfrentadas: la acusación particular por asesinato, la Fiscalía por homicidio y la defensa por legítima defensa.

Posturas sostenidas en el juicio del crimen de los Vinos | La Región

Así ha sido la vista oral a lo largo de esta semana:

Primera jornada: Constitución del tribunal popular y declaración de Nicusor S.

El juicio arrancó con la constitución formal del jurado popular, compuesto por cinco mujeres y cuatro hombres, junto a dos varones designados como suplentes.

Las acusaciones y la defensa fijaron sus posturas iniciales: la fiscal Sonia Rodríguez acusó a Nicusor S. de un delito de homicidio; la acusación particular, ejercida por el letrado David de León Rey, elevó la calificación penal a asesinato al sostener un ataque sorpresivo y solicitó hasta 25 años de prisión; y la abogada defensora, Carla Vaquero, reclamó la libre absolución argumentando que el procesado actuó en legítima defensa tras sufrir un linchamiento.

Durante esta sesión se proyectó una grabación de 14 segundos en la calle Pizarro que captó cómo un grupo de jóvenes acorralaba y pateaba en el suelo al acusado.

Al prestar declaración, Nicusor S. relató que el altercado comenzó en el interior de un local por una copa derramada y que, al salir a la calle, fue golpeado brutalmente en el suelo. Afirmó que trató de escapar mientras le arrojaban vasos, botellas y un cubo de basura, explicando que llevaba habitualmente una navaja por su empleo como maderero en el monte y para comer el churrasco. El acusado declaró que Amín, a quien describió de gran corpulencia, se abalanzó contra él con un vaso y una botella rota, asegurando entre constantes sollozos que actuó por puro instinto de supervivencia: "Estaba aturdido, muerto de miedo y me defendí porque venía contra mí". Asimismo, explicó que tras herir a la víctima huyó hacia el río Barbaña, donde arrojó la navaja cuando se vio cercado por la muchedumbre y los agentes de la Policía Nacional antes de ser detenido en las inmediaciones del puente de Portocarreiro.

Segunda jornada: Testigos presenciales y la tesis de la botella rota

Se centró en la toma de declaración de los testigos presenciales que se encontraban en el entorno de la zona de copas durante la pelea.

El testimonio más destacado fue el de José Antonio F.R., portero de la zona, quien afirmó haber presenciado el desenlace como un enfrentamiento directo entre ambos en el que caminaron al unísono bajo una dinámica de "o tú o yo". Este testigo declaró ante el tribunal que vio a Amín romper una botella de Estrella Galicia y realizar un movimiento con el cristal en la mano justo antes de que el procesado sacara la navaja y le asestara la puñalada.

Asimismo, la sesión abordó la visualización de los vídeos de la pelea, contexto en el que un amigo de la víctima, Reda O., aclaró que era él y no el fallecido quien aparecía saltando sobre el acusado en la grabación de la calle Pizarro, matizando así la reconstrucción policial inicial. Por su parte, otros acompañantes de la víctima explicaron los incidentes previos ocurridos dentro del establecimiento, recordando que uno de los jóvenes del grupo había quedado inconsciente en el interior tras recibir un golpe.

Tercera jornada: Siete preguntas del jurado y la exhibición de la navaja

Destacó por la inusual iniciativa de dos miembros del jurado popular, quienes tomaron la palabra para formular hasta siete preguntas directas a policías y testigos con el fin de despejar las contradicciones detectadas en los testimonios

En esta misma jornada se produjo un momento de gran tensión en la sala cuando el letrado de la Administración de Justicia exhibió físicamente ante el tribunal la navaja de 20 centímetros utilizada en los hechos, recuperada tras haber sido lanzada al cauce del río Barbaña durante la fuga del acusado.

El arma del crimen en Vinos presentado este miércoles en el juicio de Ourense. | La Región

Por otro lado, un agente de la Policía Nacional desarmó en sala la versión ofrecida la jornada anterior por el portero, ratificando ante los miembros del jurado que en la primera manifestación policial prestada tras los hechos el testigo jamás había mencionado que Amín portase una botella rota ni que intentase pinchar a nadie.

Cuarta jornada: La autopsia forense y el informe de lesiones

Estuvo centrada en la prueba pericial médico-legal y forense.

Los médicos forenses Fernando Serrulla y Julio Jiménez detallaron las conclusiones de la autopsia, ratificando que la muerte de Amín fue de naturaleza médico-legal homicida provocada por una única puñalada directa al corazón entre la quinta y la sexta costilla. Los forenses enfatizaron que el ataque se produjo a menos de un metro de distancia y que el cuerpo de la víctima no presentaba ni un solo corte o señal defensiva en manos o antebrazos. Frente a la gravedad de la herida letal, compareció en sala la facultativa del Punto de Atención Continuada (PAC) de la calle Concejo que atendió a Nicusor S. la misma madrugada del suceso, quien expuso que el acusado solo presentaba una lesión superficial que ni siquiera precisó puntos de sutura y para la que recetó analgésicos comunes, aspecto confirmado por los forenses que lo examinaron días después al catalogar sus lesiones como leves. Asimismo, la Policía Científica certificó que el arma homicida era una navaja de tipo reglamentario con nueve centímetros de hoja y 20 de longitud total cuya tenencia no estaba legalmente prohibida.

La camiseta que llevaba puesta la víctima del crimen de Vinos. | Alán Pérez

Quinta jornada: El dictamen del perito de la defensa y conclusiones definitivas

La última sesión de la fase probatoria estuvo marcada por la comparecencia del perito propuesto por la defensa, Manel Cruz Collado, cuya exposición fue interpelada por la magistrada presidenta Ángeles Lamas al análisis estricto del vídeo de la calle Pizarro y del arma.

El especialista analizó fotograma a fotograma la grabación de 14 segundos, contabilizando un mínimo de 18 agresiones consecutivas contra el procesado entre puñetazos, patadas y pisotones. Sostuvo que Nicusor mantuvo una actitud pasiva y defendió que la puñalada en el tórax respondió a un "reflejo defensivo" para escapar condicionado por la descarga de adrenalina, señalando además que la navaja constituía más una herramienta de trabajo que un arma táctica y equiparándola como arma de oportunidad a una botella o un vaso roto.

Durante la vista se reprodujo también un audio anónimo de WhatsApp en gallego aportado por la defensa sobre el linchamiento y la persecución, respecto del cual la magistrada advirtió al jurado de que se desconocía tanto la identidad del autor como la fecha de grabación

Tras finalizar la práctica de las pruebas, las partes elevaron sus conclusiones a definitivas: el Ministerio Fiscal mantuvo su acusación por homicidio, la acusación particular ratificó la calificación de asesinato y la defensa reclamó la libre absolución por legítima defensa o miedo insuperable.

El turno de los 9 jurados populares

Este lunes, las partes expondrán sus informes y explicarán al jurado popular por qué deben decidir condenar o absolver al acusado, Nicusor S. Después de los informes, la magistrada entregará el objeto de veredicto con una serie de preguntas para ir apuntalándolo. Estas preguntas se consensúan con las partes y en cada pregunta las nueve personas que integran el tribunal popular deberán declarar si lo consideran probado o no probado. Cabe recordar que para determinar un hecho contrario al acusado precisa siete votos como mínimo para declararlo probado y un hecho favorable cinco.

Las deliberaciones en aislamiento concluirán con una postura sobre lo sucedido aquella madrugada, hace ahora casi dos años exactos, en una reyerta que acabó con la vida de Amín en la calle Pizarro.