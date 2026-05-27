La justicia de Ourense rechaza regularizar el edificio junto a los Franciscanos con un reformado
ARCHIVO DEL EXPEDIENTE
El Tribunal de Ourense rechaza la legalización de las modificaciones del edificio junto a los Franciscanos y confirma el archivo del expediente por parte del Concello, que la promotora recurrirá.
El edificio situado junto a la iglesia de los Franciscanos suma un nuevo revés judicial. El Tribunal de Instancia de Ourense ha rechazado el recurso presentado por la promotora Benito López González S.A., que buscaba regularizar mediante un reformado las modificaciones realizadas en el inmueble durante las obras. La jueza considera que no se puede tramitar una modificación de licencia sobre un edificio ya terminado, por lo que avala la decisión del Concello de archivar la solicitud presentada por la empresa.
El conflicto se remonta a 2013, cuando la promotora obtuvo licencia para construir el inmueble, ubicado entre las calles Xoaquín Lorenzo “Xocas” y Cardenal Quevedo. Durante la ejecución se realizaron cambios relacionados con excesos de volumen y edificabilidad, especialmente en los vuelos cerrados, lo que llevó al Concello a denegar posteriormente la licencia de primera ocupación.
En 2023, la empresa intentó regularizar la situación con un nuevo proyecto denominado “Modificado nº4”, pero el Concello rechazó tramitarlo al entender que la obra ya estaba finalizada. La sentencia confirma ahora ese criterio y también impone a la promotora el pago de las costas judiciales.
Tras conocerse el fallo, Benito López González S.A. anunció que recurrirá la sentencia ante instancias superiores. La empresa sostiene que la desestimación responde a una cuestión “meramente formal y semántica”, al considerar el juzgado que el documento presentado debía tramitarse como un proyecto de legalización y no como una modificación de la licencia original. La promotora defiende que el alcance de ambas figuras sería equivalente y subraya que la resolución judicial “en ningún momento analiza si los vuelos realizados son legales o no”, cuestión que, según mantiene, deberá abordarse en un eventual expediente de legalización que tramite el Ayuntamiento.
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