Juzgado por conducir sin carné por Ourense pero seis años después

Miguel B. M. fue acusado este miércoles de un presunto delito contra la seguridad vial ocurrido hace casi siete años. La causa, que según la defensa debería haber sido una instrucción sencilla y breve, permaneció paralizada durante más de 50 meses porque el juzgado afirmaba no encontrar el domicilio del acusado para notificarle las actuaciones. Sin embargo, el abogado Ángel Cebrián censuró durante la vista que este bloqueo fue un error incomprensible, ya que la dirección exacta del acusado en Chaves y su teléfono constaban desde el inicio en el atestado policial. Bastaba con consultar ese documento para evitar años de paralización.

La Fiscalía acusa a este hombre de haber circulado por la calle Río Arnoia de Ourense sabiendo que un juez le había retirado el carné de conducir ese mismo día, por lo que solicita una multa de dieciocho meses con una cuota diaria de seis euros.

Por su parte, la defensa pide la libre absolución de su cliente —que no acudió al juicio y fue celebrado en ausencia—, alegando graves fallos tanto en las pruebas como en la investigación. Señala que el expediente judicial electrónico ni siquiera incluye la supuesta sentencia previa que le prohibía conducir, ni existe constancia de que dicha retirada le hubiese sido notificada.

Además, subraya una contradicción clave en las fechas de los hechos, ya que la acusación los sitúa el 5 de junio de 2019, mientras que la documentación policial aportada se refiere al 2 de noviembre de ese mismo año.

En caso de condena, la defensa solicita una rebaja significativa de la pena debido a las dilaciones indebidas que han marcado el procedimiento.