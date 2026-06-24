El juzgado se consolida como opción de pago del Concello de Ourense a proveedores

El Concello de Ourense aprobará este miércoles en su junta de gobierno el acatamiento de una batería de fallos judiciales que le obligan al pago inmediato de facturas atrasadas a proveedores. Esta situación confirma la consolidación de la vía judicial como método de cobro, un escenario que se produce después de que la ciudad alcanzase los 27 millones de deuda comercial -la mayor deuda comercial por habitante- y el propio alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, instase a las empresas a solicitar medidas cautelares para sortear la parálisis administrativa de los pagos.

El expediente de mayor impacto económico afecta a la constructora Petrolam Infraestructuras. La Plaza 1 de la Sección Contenciosa-Administrativa ha dictado un auto imponiendo una medida cautelar que ordena al Concello el abono inmediato de 1.278.115,31 euros por las obras de construcción y urbanización del parque Coto de Canedo, que a su vez están amenazadas por un recurso por irregularidades urbanísticas.

La incapacidad de la administración local para tramitar la factura a tiempo supondrá un sobrecoste, ya que del importe total exigido, 54.254,48 euros corresponden a intereses de demora y 800 euros a recargos por el impago. El gobierno local prevé no recurrir el auto y asumir el auto en su totalidad.

La inactividad administrativa se traduce también en sentencias condenatorias con otras empresas, engrosando la factura de intereses a cargo de las arcas municipales. Destaca el caso de HPC Ibérica S.A., a la que el juzgado le ha dado la razón tras denunciar al Concello por inactividad. La sentencia reconoce a la empresa el derecho a cobrar 47.401,74 euros exclusivamente por intereses de demora, tras el retraso en el pago de un principal de 242.980 euros correspondientes a la instalación de juegos infantiles.

Por su parte, la firma Novavial ha recibido hasta tres resoluciones favorables: dos autos cautelares que ordenan el pago de 3.070,58 euros en intereses por el proyecto de reparación de la rúa Remedios y el abono de otros 7.254,73 euros de demora por el acondicionamiento del paseo fluvial del Miño. A esto se suma una sentencia firme, que motiva el archivo de una tercera cautelar, condenando al Concello a pagar 8.132,85 euros en intereses y gastos legales por las obras del paseo de Oira.

En todos estos casos, los informes técnico-jurídicos proponen acatar los fallos.