¿Sabe usted que los juzgados dedicados a la Instrucción, en el ámbito Penal, de la city ya vuelven a ser mayoría las mujeres?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, hay mayoría femenina en los juzgados penales de la ciudad
¿Sabe usted que los juzgados dedicados a la Instrucción, en el ámbito Penal, de la city ya vuelven a ser mayoría las mujeres? ¿Que la plaza 3 la ocupó la anterior jueza de Ribadavia, Gloria Corral, tras la marcha de la magistrada Armesto a Pontevedra? ¿Que aunque durante unos meses hubo un juez provisional, la mayoría aplastante de féminas togadas en la provincia se hace valer?
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