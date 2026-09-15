¿Sabe usted que los juzgados dedicados a la Instrucción, en el ámbito Penal, de la city ya vuelven a ser mayoría las mujeres? ¿Que la plaza 3 la ocupó la anterior jueza de Ribadavia, Gloria Corral, tras la marcha de la magistrada Armesto a Pontevedra? ¿Que aunque durante unos meses hubo un juez provisional, la mayoría aplastante de féminas togadas en la provincia se hace valer?