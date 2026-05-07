Juzgados por el hurto de una furgoneta en Ourense: la conductora "los vio de lleno" en el parking de un supermercado

Una mujer llamó a comienzos de 2024 al taller donde había dejado su furgoneta para saber si podía ir a recogerla. El mecánico le dijo que estaba aparcada fuera, pero poco después volvió a contactar con ella para preguntarle si se la había llevado, ya que el vehículo había desaparecido.

La mujer, que es quien habitualmente la usa, y un familiar se dedicaron a recorrer Ourense en busca del vehículo, encontrándolo un día después en el aparcamiento de un supermercado, según explicó la denunciante ayer en el Penal 1. Estacionaron al lado y estuvieron esperando, hasta que vieron a dos personas acercarse al vehículo.

“Los vi venir de lleno”, recordó. Cuando abrieron la puerta les dijo que a dónde iban, que el vehículo era suyo y consiguió grabar un vídeo de ellos abandonando el lugar, aunque solo se les ve por la espalda.

Solo uno de los acusados compareció ayer en el juicio por estos hechos. Alfredo L.G. aseguró que desconocía que el coche era hurtado, ya que pensaba que pertenecía al otro acusado, a quien, según su versión, acababa de conocer esa misma mañana.

“Fue una sorpresa cuando escuché que el coche no era suyo, lo que me salió fue largarme de allí”, aseguró a preguntas de su abogado, a la única de las partes a las que contestó. “No participé en el hurto”, añadió. En el vehículo apareció un mechero, un gorro y unas gafas de sol que no pertenecían a los propietarios.

La Fiscalía pide para cada uno de los acusados una pena de sesenta días de trabajos comunitarios.