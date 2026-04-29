Detenido por el presunto hurto de un vehículo tras ser sorprendido circulando con él por Ourense

Un vehículo de la Policía Nacional en el barrio de O Couto, lugar de la detención.

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo la detención de un individuo como presunto autor de un delito de robo/hurto de uso de vehículo a motor, tras la denuncia de un tercero que alertó a los agentes.

En la madrugada del día 26 de abril, agentes pertenecientes a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana recibieron un aviso a través de la sala CIMACC 091, para dirigirse a una calle situada en el barrio de O Couto, donde una persona manifestaba haber sido testigo de cómo el vehículo de un familiar estaba circulando por la vía pública conducido por un varón desconocido.

Tras alertar a su legítimo propietario, este confirmó que el vehículo no se encontraba en el lugar donde lo dejó estacionado la tarde anterior y que había sido sustraído. De inmediato, los agentes localizaron el vehículo aparcado y cerrado en la vía pública, por lo que establecieron un dispositivo de búsqueda del autor en base a las características aportadas por el testigo.

La búsqueda dio resultado y los agentes localizaron escondido al presunto autor, que intentaba eludir la acción policial. Coincidía con la descripción física facilitada y, tras un cacheo preventivo de seguridad, se le intervinieron varios objetos de dudosa procedencia.

Durante la intervención, el hombre intentó deshacerse de las llaves del vehículo sustraído, arrojándolas al suelo. Los agentes comprobaron que se trataba de las llaves de repuesto que el propietario guardaba en la guantera del coche, procediéndose a su detención y puesta a disposición judicial.

La detención se enmarca dentro de un dispositivo específico de la Comisaría Provincial de Ourense contra robos con fuerza en locales comerciales e interior de vehículos.

Recomendaciones de la Policía Nacional

La Policía Nacional recuerda la importancia de no dejar objetos de valor en el interior de los vehículos.

Como medidas de prevención, se recomienda comprobar que el vehículo queda correctamente cerrado, no dejar objetos de valor a la vista y no guardar en el interior copias de llaves de repuesto o mandos del garaje.