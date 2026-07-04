Katerine y Mackenna, turistas estadounidenses en Ourense: “Queríamos un día tranquilo después del Camino de Santiago”

Tras completar el Camino Francés hasta Santiago de Compostela, Katerine y Mackenna hicieron una última parada antes de regresar a Estados Unidos. Eligieron Ourense para descansar durante un día y descubrir algunos de sus principales atractivos.

Pregunta. ¿Por qué elegisteis Ourense para pasar unos días?

Respuesta. Acabábamos de terminar el Camino de Santiago y buscábamos un lugar tranquilo donde descansar antes de volver a casa. Katerine ya había visitado Ourense hace dos años y guardaba muy buen recuerdo de la ciudad.

P. ¿Cuánto tiempo vais a estar aquí?

R. Solo estaremos un día. Llegamos hoy y mañana por la mañana ya continuaremos nuestro viaje de regreso.

P. ¿Qué es lo que más os está gustando de la ciudad?

R. Aunque acabamos de llegar y todavía no hemos podido recorrerla con calma, ya hemos visitado la Catedral y paseado por el centro histórico. Nos ha gustado mucho la arquitectura, el ambiente tranquilo que se respira por las calles y las termas.