Katerine y Mackenna, turistas estadounidenses en Ourense: “Queríamos un día tranquilo después del Camino de Santiago”
ANTES DE REGRESAR
Tras varios días de caminata, ambas viajeras eligieron la ciudad de Ourense para descansar antes de emprender el viaje de vuelta a Estados Unidos
Tras completar el Camino Francés hasta Santiago de Compostela, Katerine y Mackenna hicieron una última parada antes de regresar a Estados Unidos. Eligieron Ourense para descansar durante un día y descubrir algunos de sus principales atractivos.
Pregunta. ¿Por qué elegisteis Ourense para pasar unos días?
Respuesta. Acabábamos de terminar el Camino de Santiago y buscábamos un lugar tranquilo donde descansar antes de volver a casa. Katerine ya había visitado Ourense hace dos años y guardaba muy buen recuerdo de la ciudad.
P. ¿Cuánto tiempo vais a estar aquí?
R. Solo estaremos un día. Llegamos hoy y mañana por la mañana ya continuaremos nuestro viaje de regreso.
P. ¿Qué es lo que más os está gustando de la ciudad?
R. Aunque acabamos de llegar y todavía no hemos podido recorrerla con calma, ya hemos visitado la Catedral y paseado por el centro histórico. Nos ha gustado mucho la arquitectura, el ambiente tranquilo que se respira por las calles y las termas.
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