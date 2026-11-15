Laura Sánchez, gerente de “Curra”: “Sería una pena perder algo tan icónico”

Laura Sánchez Riol ha dado un giro radical a su trayectoria profesional al asumir, desde hace apenas un mes, la gerencia de "Curra", una tienda de ropa situada en la calle Concordia que se aproxima a su medio siglo de historia en la ciudad. El establecimiento, especializado en prendas de abrigo, artículos para la lluvia y colecciones para el frío, se enfrentaba a un cierre definitivo debido a la jubilación de su anterior dueña, Mabel Martínez, quien se jubiló tras una trayectoria profesional de casi cincuenta años.

Tras menos de un año trabajando como empleada en el establecimiento, Laura tomó la decisión de dar un paso al frente y convertirse en un caso de relevo generacional. "Pensé que sería una pena que algo icónico por así decirlo se perdiera, porque la conoce muchísima gente de la ciudad de toda la vida", explica Sánchez. Se había incorporado al negocio en noviembre de 2025, iniciando lo que ella misma denominó "una etapa de aprendizaje paulatino", según reconoce, pues su experiencia laboral hasta el momento se había desarrollado en el sector de la hostelería. Poco a poco fue ganando conocimientos técnicos sobre el ámbito textil gracias a la mentoría de Martínez, de quien aprendió "desde cero y sin presiones" todo el funcionamiento del comercio.

El impulso del arraigo

El arraigo del establecimiento fue el factor decisivo para que esta autónoma se animara a emprender. "Siempre va a haber miedos de que el negocio no vaya para adelante, pero bueno, las ganas las tengo y por suerte la clientela que teníamos antes la he conservado", asegura Laura, quien consideraba una auténtica lástima que "un comercio icónico, conocido por generaciones de vecinos durante casi cincuenta años", tuviera que cerrar sus puertas.

La respuesta durante estas primeras semanas de gerencia ha reforzado esa motivación diaria. Aunque los comienzos siempre implican el miedo natural a que el proyecto no salga adelante, el respaldo del público ha sido muy positivo. El local ha logrado conservar a su clientela tradicional y, simultáneamente, ha comenzado a atraer a nuevos compradores. Los clientes habituales acuden regularmente para interesarse por su nueva etapa, preguntarle si mantendrá las marcas de siempre o introducirá novedades, y felicitarla por el esfuerzo. "Cuando vienen en el día a día a preguntar qué marcas vas a traer ahora, si sigues con lo mismo de antes, si vas a traer algo nuevo o desearte suerte, te motiva".