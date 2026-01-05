Le hizo creer que le iba a comprar un vehículo y le estafó mil euros

La compra de un vehículo fue el gancho que aprovechó una mujer para estafar mil euros. A través de una página de internet, Zuigny Maritza T. H. vio un anuncio en el que se ofertaba un vehículo. Contactó con el propietario y pactaron el pago de 3.500 euros más otros 400 euros de gastos de transporte.

A partir de ahí, todo fue una telaraña de engaños con el fin de obtener un beneficio ilícito. La acusada le habló por una aplicación de mensajería instantánea al vendedor, manifestándole que ya había depositado los 3.900 euros en la cuenta de la página de internet, pero que él debía adelantar los 400 euros a la empresa de transporte y que posteriormente le serían devueltos.

Para completar su plan, le envió un correo electrónico suplantando a la compañía de transporte y posteriormente otro haciéndose pasar por el portal de compraventa. En este último, le indicó a la víctima que debía abonar 600 euros, puesto que la empresa no podía efectuar un ingreso inferior a 4.500 euros.

El vendedor no desconfió y el 1 de agosto de 2023 realizó dos pagos a una cuenta bancaria, uno por un importe de 400 euros y otro de 600 euros. En esta cuenta la única titular es Zuigny Maritza T. H.

Juicio en el Penal

Estos hechos llegaron al Juzgado de lo Penal nº 2 de Ourense. La vista fue rápida, ya que la acusada admitió los hechos tras el acuerdo entre su abogada y la Fiscalía. En base al mismo, fue condenada a tres meses de prisión como autora de un delito de estafa, pena que quedó suspendida.

La Fiscalía apreció la atenuante de reparación del daño por la cantidad consignada por Zuigny Maritza T. H. en el juzgado. La jueza, en su sentencia, señaló que este dinero debe destinarse a pagar a la víctima los 1.000 euros de indemnización.