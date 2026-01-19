Le lanzó una piedra al coche y cuando bajó le tiró del pelo en A Rúa

Un hombre circulaba con su coche por la rotonda del instituto Pablo VI, en A Rúa, cuando de repende vio como una piedra impactaba en el turismo, rompiendo la ventanilla del lado del conductor y la carcasa del retrovisor, además de daños en la luna delantera. Sucedió el 27 de septiembre de 2024, sobre las 20:15 horas. Cuando el conductor bajó del coche, la mujer que le había lanzado la piedra procedió a tirarle del pelo. Ambos se enzarzaron en una discusión, cayendo los dos al suelo. En un momento dado, el hombre pidió ayuda a un vehículo que circulaba por la zona.

Por estos hechos, la mujer fue condenada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de O Barco a pagar 150 euros por un delito leve de lesiones y otros 150 por un delito leve de daños. Esta sentencia fue ratificada por la Audiencia Provincial de Ourense.