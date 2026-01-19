NO LIQUIDÓ LA SOCIEDAD
Vendió el local de la empresa sin informar al socio principal en Ourense
PELEA EN VALDEORRAS
Un hombre circulaba con su coche por la rotonda del instituto Pablo VI, en A Rúa, cuando de repende vio como una piedra impactaba en el turismo, rompiendo la ventanilla del lado del conductor y la carcasa del retrovisor, además de daños en la luna delantera. Sucedió el 27 de septiembre de 2024, sobre las 20:15 horas. Cuando el conductor bajó del coche, la mujer que le había lanzado la piedra procedió a tirarle del pelo. Ambos se enzarzaron en una discusión, cayendo los dos al suelo. En un momento dado, el hombre pidió ayuda a un vehículo que circulaba por la zona.
Por estos hechos, la mujer fue condenada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de O Barco a pagar 150 euros por un delito leve de lesiones y otros 150 por un delito leve de daños. Esta sentencia fue ratificada por la Audiencia Provincial de Ourense.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
NO LIQUIDÓ LA SOCIEDAD
Vendió el local de la empresa sin informar al socio principal en Ourense
BIBLIOTECA OURENSE NÓS
Biblioteca Pública de Ourense Nós: un espacio para todos en la ciudad
MÁS ALLÁ DE LOS LIBROS
Biblioteca Pública Ourense Nós: De las cenizas a reconstruir la historia perdida
PELEA EN VALDEORRAS
Le lanzó una piedra al coche y cuando bajó le tiró del pelo en A Rúa
Lo último
FINAL FOUR
El COB comienza la semana de la Copa
TRIBUNA
Una sanidad McDonalizada
Sonido de viento en el Bernabéu
HISTORIA DE SUPERACIÓN
La ceguera nunca frenó a Maruja y Aurora