Le pagaron 3.000 euros por dos puertas en Ourense y nunca las instaló

Una comunidad de propietarios de la ciudad acordó con Francisco D.S. la instalación de dos puertas correderas en los portales del edificio. Para ello, le anticiparon el 16 de marzo de 2022 un total de 3.019 euros, sin embargo, el encargo nunca llegó a realizarse.

No fue la primera vez que el acusado se vio involucrado en otro tema similar. En abril de 2018, una mujer contrató con él la realización de dos puertas de entrada. Francisco D.S. presupuestó el trabajo en 600 euros y exigió esta cantidad por anticipado, pero tampoco realizó la obra ni devolvió el dinero.

Por estos dos casos Francisco D.S. fue juzgado ayer en el Penal 2 de Ourense. La Fiscalía interesaba que fuese condenado a tres años de prisión, pero rebajó esta petición tras el acuerdo alcanzado con la defensa. En base a este pacto, el acusado admitió los hechos y fue condenado a un año de prisión -seis meses por cada delito de estafa-, la cual quedó suspendida.

Además, deberá devolver 3.619 euros por los trabajos que cobró, pero no realizó. Lo restituirá en pagos mensuales de 150 euros.