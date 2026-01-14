Admite que estafó 8.000 euros a un hombre al que cuidaba

La confianza que tenía el hombre al que cuidaba en ella permitió a María Eugenia F.F. (54 años) estafarle 8.000 euros. La mujer trabajaba desde mediados de 2022 en el hogar de la víctima, realizando labores de cuidadora. Gracias a esa cercanía, lo acompañó en varias ocasiones al banco a retirar dinero de su cuenta corriente, lo que aprovechó para conocer el número pin de la tarjeta de dédito.

Una vez conocido el número secreto, valiéndose de la tranquilidad de la víctima, se apoderó de su tarjeta de débito y acudió hasta en ocho ocasiones al cajero autómatico a retirar dinero, todas ellas entre el 9 de enero y el 11 de abril de 2023. Fue muy metódica en la ejecución de la estafa. Así lo demuestra el hecho de que en ese lapso de tiempo iba al banco dos veces cada mes y siempre sacaba la misma cantidad: 1.000 euros. Utilizando este modus operandi consiguió apoderarse de 8.000 euros.

María Eugenia F.F., originaria de Colombia, admitió los hechos ayer en el Penal 2 de Ourense. Lo hizo tras el acuerdo alcanzado entre su abogado, la fiscal y la acusación particular en el que estipularon fijar la pena de prisión en un año, nueve meses y un día por un delito de estafa. La pena queda suspendida siempre y cuando no cometa ningún delito en los próximos dos años y pague la responsabilidad civil. Esta última se fijó en 8.000 euros -cantidad estafada a la víctima-, comprometiéndose la acusada en devolver este dinero en cuotas de 500 euros.

Además, el ministerio público modificó su escrito de acusación para incluir que la acusada se encuentra en situación de residencia de larga duración hasta 2027. Este cambio tiene importantes consecuencias, ya que la Fiscalía pedía sustuir la pena de prisión por la expulsión del país con la prohibición de entrar en España durante seis años. Esta petición fue retirada tras actualizar la situación en la que está la acusada, librándose así María Eugenia F.F. de la obligación de abandonar el territorio nacional.

“Quiero pedirle perdón”

Una vez admitió los hechos y se conformó con una pena de 21 meses de prisión -queda suspendida-, la acusada aseguró que quería “pedir perdón” a la víctima, el cual acudió al juzgado. Lo hizo una vez ambos abandonaron la sala.