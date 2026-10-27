Le salvan la vida a una mujer de las vías del tren en Ourense antes de la llegada de un convoy
TRASLADADA AL CHUO
Dos agentes de la Policía Local lograron ponerla a salvo en una intervención coordinada con la Policía Nacional y los servicios de seguridad de Adif. La mujer fue trasladada al CHUO para recibir atención médica.
Una mujer fue rescatada este lunes, 26 de octubre, de una zona de vías ferroviarias en Ourense, en las inmediaciones del viaducto que comunica los barrios de As Lagoas y A Ponte, cuando estaba prevista la llegada de un tren a la estación de la ciudad.
Los hechos ocurrieron durante la mañana, después de que se recibiera un aviso sobre la presencia de una persona en el área ferroviaria, a la que habría accedido desde las inmediaciones de la calle Manuel García. Ante la posible situación de peligro, se movilizaron dos patrullas de la Policía Local y una dotación de la Policía Nacional. También se avisó al servicio de seguridad de Adif para coordinar la intervención.
Una vez en el lugar, los agentes localizaron a la mujer en la zona de vías, a la altura del barrio de A Ponte. Dos agentes accedieron al área ferroviaria y consiguieron retirarla hasta un lugar seguro, evitando que continuara expuesta al peligro del tráfico de trenes.
Tras el rescate, y debido al estado en el que se encontraba la mujer, se solicitó asistencia sanitaria. Los profesionales desplazados hasta el lugar realizaron una primera valoración y determinaron su traslado al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) para recibir atención médica. Por el momento, se desconocen las circunstancias que llevaron a la mujer a acceder a las vías ferroviarias.
En la intervención, han destacado la rapidez de respuesta y la profesionalidad de los efectivos que participaron, así como la colaboración de la Policía Nacional y la coordinación con los servicios de seguridad de Adif, fundamentales para gestionar una incidencia en un entorno especialmente peligroso.
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