Leonardo Lemos, obispo de Ourense: “Tenemos que hacer frente a ideologías que promueven el rechazo al otro”

El templo de la Veracruz es uno de los lugares más emblemáticos de O Carballiño por su importancia religiosa, cultural y arquitectónica. Fundado en 1957 para custodiar de forma especial la reliquia del Lignum Crucis, celebra ahora un año jubilar, concedido por la presencia de este símbolo desde hace 125 años, los 75 años de la construcción de la iglesia y la intensa actividad que acoge. El jubileo comenzará el próximo domingo 31 de octubre y concluirá el 17 de septiembre de 2027, coincidiendo con la festividad de San Cibrao, patrón de la villa. El obispo de Ourense, Leonardo Lemos, explica cómo ha acogido la diócesis la concesión del año santo jubilar.

Pregunta. ¿Qué supone para la diócesis de Ourense que el templo de la Veracruz de O Carballiño haya recibido la concesión de un año santo jubilar?

Respuesta. Ha resultado una sorpresa, incluso para mí. No contaba con la posibilidad de que la Santa Sede nos concediera este reconocimiento. Todo comenzó cuando el cura de O Carballiño se puso en contacto conmigo, respaldado por un equipo de personas del ámbito cultural, para plantear la posibilidad de celebrar algo con motivo del 75 aniversario de la inauguración del templo de la Veracruz y de los 125 años de la llegada de la reliquia insignia del templo a la villa. Al recibir la propuesta pensé que tenía sentido y que debíamos trasladarla a la Santa Sede. Finalmente, el papa León XIV nos ha concedido un año santo jubilar.

P. ¿Hay otros motivos, además de las fechas conmemorativas, que hayan influido en esta concesión?

R. La actividad tanto religiosa como cultural que se está desarrollando en la Veracruz, que es muy grande, es uno de ellos. A los actos que habitualmente se realizan en el templo, el equipo pastoral ha presentado una serie de actividades, romerías, convocatorias y peregrinaciones de distintos grupos, una oferta tan interesante que Roma aprobó inmediatamente la concesión.

P. ¿Por qué se ha elegido el día 31 de octubre como la fecha de apertura?

R. Enseguida entraremos en tiempo de Adviento. No queríamos adentrarnos en el ámbito del mes de noviembre, por eso escogimos la mañana del día previo a la festividad de Todos los Santos.

P. ¿Cómo está siendo la preparación para ese día?

R. Desde Ourense y desde otros puntos de la diócecis quizá no se está notando demasiado, pero animo a acercarse a O Carballiño, porque allí está habiendo una gran resonancia y actividad. Se están llevando a cabo una serie de labores de ornamentación y adecuación del interior de la Veracruz: se han adquirido piezas de orfebrería y componentes arquitectónicos, como un sagrario para conservar la reliquia del templo, que el párroco actual consiguió en Alemania, junto con otros elementos. Además, esperamos que a lo largo de este curso se pueda instalar un valiosísimo órgano en la parte alta, en el coro, que convertirá la liturgia en un exponente de solemnidad. Contactamos con un especialista en órganos de Braga para realizar la instalación del instrumento y, si no es posible hacerlo antes de diciembre, esperamos disponer de él a comienzos del próximo año.

P. ¿Se conocen ya las actividades y celebraciones que se llevarán a cabo a lo largo del año santo jubilar en la villa carballiñesa?

R. El equipo sacerdotal de O Carballiño está coordinando la programación y, en este momento, la organización está volcada en la preparación de la apertura. Para este 31 de octubre está prevista una magna procesión desde la capilla del asilo hacia la puerta principal de la Veracruz. De cara a mayo del próximo año, también se prevé la celebración de una procesión solemne del Lignum Crucis, la reliquia del templo. El programa completo no se ha cerrado y otros actos se concretarán más adelante. Se ha informado al vicario de pastoral de la diócesis para que todas estas propuestas se incorporen a la programación pastoral diocesana.

P. Antes hablaba de la actividad cultural y religiosa que gira en la Veracruz, de la que la Semana Santa carballiñesa es uno de sus principales referentes.

R. La Semana Santa forma parte de las actividades que se desarrollarán por el año santo jubilar, pero, por supuesto, se habría llevado a cabo igualmente aunque no lo hubieran concedido. Ahora, el año jubilar otorga una mayor categoría a un evento que es de Interés Turístico de Galicia, por lo que supone un honor para la villa de O Carballiño y para toda la diócesis.

P. En este año jubilar, ¿cómo puede influir la dimensión más turística de la villa en la participación de las personas?

R. No se trata simplemente de que la dimensión turística y la religiosa convivan, sino de dar impulso a una realidad que existe en O Carballiño y también dar a conocer el patrimonio histórico-artístico de la diócesis de Ourense, que es desconocido incluso para algunos ourensanos. Podemos hacernos la pregunta: ¿Cuántas personas de la provincia han visitado alguna vez el templo de la Veracruz? El año santo jubilar puede contribuir a visibilizar el gran valor de este templo.

P. ¿Y qué puede encontrar alguien que llegue al templo de la Veracruz por primera vez?

R. Ahora mismo puede encontrar un espacio que ha experimentado una especie de renovación interior, tanto en la decoración como en la estética, y en el exterior se ha llevado a cabo un proyecto de iluminación. Pero deseamos que esta ocasión del año jubilar sirva también para suscitar en las autoridades públicas, especialmente en aquellas responsables de la conservación del patrimonio, el compromiso de resolver algunos de los problemas que presenta la estructura del templo, como la cantidad de goteras que padece.

P. Cuando concluya este año jubilar, el próximo 17 septiembre de 2027, ¿qué espera que haya aportado este acontecimiento a la diócesis?

R. ¿Qué voy a esperar, como obispo de esta diócesis, de este año santo jubilar? Espero que nos haya ayudado a ser constructores de paz, a preocuparnos por quienes más lo necesitan y a abrir nuestro corazón a las personas migrantes. En nuestra diócesis llevamos varios años recibiendo a muchas personas procedentes de fuera, y deseo que nuestras comunidades sepan acogerlas. También tenemos que hacer frente a ciertas ideologías que promueven actitudes de rechazo, porque un verdadero católico es quien no establece fronteras hacia los demás.