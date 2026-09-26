Liberado en Ourense tras quedar con un pie atrapado en una máquina agrícola

Los Bomberos de Ourense han liberado este sábado a un hombre tras quedarse con un pie atrapado en una máquina agrícola. Estaba trabajando en una finca de su propiedad, situada en A Rúa Obispo Muñoz de la Cueva.

Tal y como ha informado el 112 Galicia, el equipo de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 avisó del suceso a las 10:30 horas, permitiendo la organización de un operativo, que implicó a los profesionales sanitarios, agentes de la Policía Nacional y local y a los Bomberos de Ourense.

De hecho, fueron los efectivos del parque municipal quienes se ocuparon de liberar al herido, que se encontraba con un pie atrapado en una máquina agrícola.

Posteriormente, el hombre fue atendido por el personal médico y evacuado al centro hospitalario de referencia con una posible fractura en la extremidad inferior, que deberá ser confirmada tras realizar las pruebas pertinentes.