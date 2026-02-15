Libros a medida con firma ourensana para olvidar el caos de apuntes en selectividad

Aunque la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) sigue sin ser la misma para toda España, los libros con los que se preparan los estudiantes están pensados para usarse en las aulas de todo el país. Al intentar abarcar los programas educativos de cada comunidad autónoma, “hay contenidos que se explican muy por encima y otros que algunas comunidades ni siquiera llegan a contemplar”. Así lo explica la ourensana Sara Vázquez, que ha elaborado manuales propios para que los alumnos gallegos puedan llegar a selectividad con la mejor preparación posible.

Hace dos años y medio que esta profesora empezó a dar clases en la academia Arume Labs, en Ourense, y desde entonces percibió que los estudiantes “tenían que tomar muchos apuntes en clase para completar lo que faltaba en los libros de texto y que era materia que entraba en la PAU”. Eso se traducía en que los niños se perdían y apuntaban cosas a medias. Por ello, Sara decidió recopilar todos los temas que la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) contempla en los temarios de selectividad en las materias de Biología, Química y de las dos Matemáticas, las Aplicadas y las de Ciencias Sociales. Todos ellos se pueden conseguir a través de la web de la academia.

“Estos manuales incluyen la teoría, pero sobre todo ejercicios”, explica la profesora, que puntualiza: “Todas las preguntas que recogimos son de convocatorias anteriores de la PAU”. Incluye también llamadas de atención en aquellos problemas que más se repiten y, por supuesto, explica la forma de resolverlos paso a paso y siguiendo el nuevo modelo de examen que se introdujo el curso pasado.

Ahora, las preguntas que se incluyen en estas pruebas son de tipo competencial, por lo que los alumnos deben demostrar que entienden todos los pasos que deben realizar para llegar al resultado final. “Antes tú habías visto 20 veces un enunciado de dos líneas que decía ‘cálculame esto’, y lo calculabas”, explica la profesora. Ahora, el examen plantea situaciones reales, como por ejemplo que una empresa necesita obtener los beneficios para “x” decisión. Aunque el procedimiento matemático es idéntico, “se lo ponen de una manera más compleja” y muchos alumnos fallan no por falta de conocimientos, sino por falta de comprensión lectora.

Para combatir este bloqueo, esta profesora insiste a sus alumnos en la necesidad de ir desglosando el enunciado y escribiendo poco a poco lo que les van pidiendo”. “Así es más fácil que se den cuenta de que realmente lo que le piden es lo que ya han hecho 300 veces en clase”, asegura.