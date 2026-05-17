A lingua galega a través dos ourensáns: "Fálolle galego aos meus netos, aínda que me respondan en castelán”

DÍA DAS LETRAS GALLEGAS
Nun contexto no que o castelán xa é a lingua maioritaria no conxunto de Galicia, Ourense mantense como un dos principais bastións do galego. Xunto con Lugo, é a provincia na que máis da metade da poboación continúa sendo galegofalante, cun 54,2%. Así o reflicten os datos da Enquisa Estrutural de Fogares, publicada en 2024 con información referida ao peche de 2023.
Se me falan en galego, respondo en galego, pero habitualmente só o falo cos meus avós”
O uso do galego é menor nos ámbitos urbanos. Con todo, a cidade das Burgas, onde o castelán é maioritario como no resto das urbes, achega un dato salientable: aínda que non é a cidade onde máis se fala galego, é a única na que o seu uso medra no último lustro —con incrementos case imperceptibles en Santiago e Pontevedra e descensos no resto de áreas urbanas— pasando dun 33,5% en 2018 a un 37,9% en 2023.
Falo habitualmente castelán, porque de pequena ríronse do meu galego, que non era perfecto”
“No día a día falo máis galego ca castelán, non podemos permitir que morra a nosa lingua”
Teño amigos que non falan galego por medo a cometer algún erro, penso que iso é triste"
Eu falo sempre galego, o problema está nos rapaces, temos que lograr conciencialos”
Fálolle galego aos meus netos, aínda que despois eles me respondan en castelán”
