A juicio dos internos por una pelea en la celda de la cárcel en Pereiro

Aitor M.P. y Alejandro P.C. se sentarán en el banquillo de la Plaza 1 de la Sección Penal de Ourense por una pelea que tuvieron en el centro penitenciario de Pereiro cuando ambos se encontraban presos. Los hechos se remontan al 11 de septiembre de 2021 en la celda número 10 del complejo.

La Fiscalía señala que no está claro quién de los dos la inició, pero en su escrito sí que define la actuación de cada uno. Al respecto, indica que Alejandro golpeó a Aitor en la cabeza con un palo de fregona, el cual se rompió por el impacto. Además, le alcanzó en el cuello y en la espalda.

Por su parte, el otro acusado le propinó puñetazos, sufriendo ambos lesiones y en el caso de Aitor también una cicatriz como secuela.

La responsabilidad penal que pide el Ministerio Público para ambos es muy distinta. En el caso de Alejandro interesa una condena de dos años y seis meses de prisión por un delito menos grave de lesiones mientras que para Aitor solicita una multa de 240 euros por un delito leve de lesiones.

Estaba previsto que la audiencia preliminar por estos hechos se celebrase ayer, pero fue imposible al encontrarse Alejandro P.C. en paradero desconocido, por lo que es imposible citarlo. Su presencia será fundamental para realizar el juicio al enfrentarse a una pena de más dos años de prisión.