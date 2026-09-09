La lluvia deja en evidencia a la marquesina de la estación de Ourense: "La sombra escapa debajo porque es muy alta"

La primera gran prueba de fuego de la marquesina provisional de la estación intermodal de Ourense, deja en mal lugar la utilidad de esta obra. En la jornada de ayer, la lluvia mostró las evidentes carencias estructurales de la marquesina, debido a su gran altura, de hasta cinco metros, que permite el paso del agua ante cualquier mínima racha de viento.

Sin ningún otro tipo de respaldo, más que un techo a cinco metros de altura, con lluvia la gente tiene que seguir utilizando el paraguas como si ninguna obra se hubiese hecho, y el suelo igual de mojado que el resto de la esplanada mostró ayer este gran fallo de diseño. Se trata así de un elemento que no cumple su función, mientras que simplemente entorpece la visión de quien entra y sale de la estación.

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Las carencias también se muestran con el calor, ya que según la posición del sol, no siempre cubre correctamente al no tener ninguna protección vertical. Se trata de una problemática de la que ya advirtió el sector del taxi, concretamente el presidente de la asociación de taxistas de ourense, Francisco José Álvarez: “A última hora la sombra escapa debajo de la marquesina porque es muy alta”.

Bajón de las temperaturas

Con la llegada de las precipitaciones de ayer, las temperaturas cayeron drásticamente en más de diez grados, pasando de una máxima de 34,5ºC el lunes a poco más de 24ºC ayer. En la zona de la estación intermodal cayeron cerca de 8 litros por metro cuadrado en la primera jornada en la que no se llegaron a 30 grados en este mes de septiembre en la ciudad.

Para los próximos días seguirá la nubosidad y las temperaturas relativamente suaves (en comparación a los días anteriores) pero no se espera que sigan las precipitaciones. Las temperaturas mínimas caen hasta los 12ºC. El calor volverá el viernes, con un pronóstico en las máximas de 31ºC.