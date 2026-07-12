Un conocido local del centro de Ourense reabre con un nuevo outlet especializado en moda

La calle Progreso recupera uno de sus locales con la llegada de un nuevo outlet de moda en la ciudad de Ourense.

La oferta comercial de Ourense sigue creciendo con la llegada de un nuevo establecimiento de moda que abrió sus puertas este jueves 9 de julio en el número 58 de la calle Progreso, en el local que anteriormente ocupaba la histórica tienda Emilio Iglesias.

El nuevo comercio llamado Trendy Outlet estará especializado en ropa, calzado, bolsos y complementos a precios económicos, ampliando así la oferta de moda low cost en la ciudad.

Con motivo de su inauguración, Trendy Outlet ha preparado una promoción de bienvenida que estará disponible durante su primera semana de actividad: todos los clientes podrán beneficiarse de una oferta 3x2, una campaña con la que la firma busca darse a conocer entre los consumidores ourensanos.

La apertura ha sido anunciada en los últimos días a través del escaparate del establecimiento y de las redes sociales, donde ya ha despertado el interés de quienes buscan renovar su armario aprovechando las rebajas de verano.

La llegada de este nuevo negocio supone, además, la ocupación de uno de los locales comerciales más conocidos del centro de la ciudad, reforzando la actividad comercial de la calle Progreso en plena temporada estival.