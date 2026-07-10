Inauguran un "Ikea low cost" con descuentos y otro se prepara para abrir con ofertas de trabajo en San Cibrao das Viñas

El área comercial de San Cibrao das Viñas, en Ourense, vive un momento de transformación con la llegada de nuevas cadenas internacionales que buscan hacerse un hueco entre los consumidores de la provincia. En los últimos meses, la zona ha despertado un creciente interés por parte de grandes operadores del sector del hogar, la decoración y el comercio minorista, atraídos por el potencial de crecimiento de un enclave que cada vez concentra más actividad económica y comercial.

La apertura de nuevos establecimientos no solo amplía la oferta para los clientes, sino que también genera oportunidades laborales. De hecho, una conocida firma europea especializada en mobiliario y decoración acaba de inaugurar su tienda con importantes promociones de lanzamiento, mientras que otra cadena de bajo coste, muy popular por sus precios reducidos en productos para el hogar, moda y artículos cotidianos, ya ha iniciado la contratación de personal para su próxima apertura.

Con ambas incorporaciones, el parque comercial de San Cibrao das Viñas refuerza su posición como uno de los principales polos comerciales de la provincia, ofreciendo nuevas alternativas de compra y contribuyendo a dinamizar la economía local.

Una nueva tienda de hogar abre con descuentos de hasta el 75%

La cadena danesa JYSK ya ha abierto las puertas de su nuevo establecimiento en la zona de A Zamorana. Para celebrar la llegada a Ourense, la firma ha puesto en marcha una campaña especial con descuentos de hasta el 75% en miles de productos de su catálogo. La promoción incluye muebles, colchones, textiles, elementos decorativos y artículos para jardín y terraza.

Entre las ofertas destacan diferentes piezas de mobiliario para salón y dormitorio, productos de descanso con importantes rebajas y una amplia selección de accesorios para el hogar. Los descuentos afectan tanto a artículos de interior como a mobiliario de exterior, coincidiendo con la temporada de verano.

Pepco prepara su desembarco en Ourense

Mientras JYSK ya recibe a sus primeros clientes, otra cadena internacional trabaja para abrir próximamente sus puertas en el mismo entorno comercial. Se trata de Pepco, la compañía especializada en productos para el hogar, decoración, textil y artículos de uso diario a precios asequibles.

Puestos de trabajo ofertados

La empresa ya ha comenzado el proceso de selección de personal para su futura tienda en San Cibrao das Viñas. Entre las ofertas de empleo publicadas figuran puestos de cajero-reponedor, responsable de turno y cajero senior, lo que apunta a que la apertura podría producirse en los próximos meses.

La llegada de Pepco supone una nueva apuesta por el formato de bajo coste que tan buena acogida está teniendo en distintas ciudades españolas. La cadena se ha expandido con rapidez durante los últimos años gracias a una oferta basada en precios reducidos y una amplia variedad de referencias para toda la familia.

Con estas dos incorporaciones, el parque comercial de las afueras de Ourense suma nuevos atractivos para los consumidores y continúa ganando peso como destino de compras dentro de la provincia.