Localizada la menor desaparecida en Ourense tras cinco días sin saber de ella: "Ya respiramos"
CONFIRMA LA FAMILIA
La familia de la menor de 15 años desaparecida en Ourense desde el 18 de septiembre, confirma su aparición este miércoles por la noche.
La familia de la menor de 15 años desaparecida en Ourense, ha confirmado que la joven ya ha sido localizada. Su madre ha comunicado que apareció este miércoles, 23 de septiembre, a las 21:00 horas, después de cinco días sin noticias sobre su paradero. "Ahora ya respiramos", asegura, aliviada tras varios días de incertidumbre.
La adolescente se encontraba desaparecida desde el pasado viernes, 18 de septiembre, cuando se le perdió la pista en la ciudad de Ourense. Según ha explicado su madre, se trató de una desaparición voluntaria, aunque no han trascendido más detalles sobre las circunstancias de su ausencia.
Cinco días de búsqueda en Ourense
Durante los últimos días, familiares y allegados habían difundido un cartel con la fotografía y los datos de la joven para solicitar la colaboración ciudadana y tratar de localizarla. La alerta recogía que la menor había sido vista por última vez en Ourense y facilitaba varios teléfonos de contacto para comunicar cualquier información sobre su paradero.
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