“Están como locos buscando gafas”, afirman los ópticos de Ourense

Ourense se vuelca para vivir el eclipse que tendrá lugar el 12 de agosto, y sus habitantes han salido a la caza y captura de las últimas gafas protectoras a la venta.

Las especiales condiciones que se vivirán en el fenómeno astronómico puede ocasionar lesiones en la córnea y quemaduras en las retinas, motivo por el cual debe observarse el eclipse con ayuda de gafas especiales, provistas de filtros que bloquean la radiación.

Su adquisición ha llevado un ritmo de goteo desde hace un mes, de acuerdo con las ópticas ourensanas, pero durante las últimas dos semanas, el interés por las lentes ha ido en aumento, hasta el punto en el que algún establecimiento bajó la persiana el pasado viernes, 7 de agosto, con el stock agotado.

Nosotros, de hecho, ya no tenemos, hemos vendido las últimas estos días y después de reponer"

“Las dos últimas semanas ha sido continuo”, explica Teresa Moreno desde Opticalia. “Ahora ya es desesperante, están los vecinos como locos buscando gafas. Nosotros, de hecho, ya no tenemos, hemos vendido las últimas estos días y después de reponer”.

La tienda comenció a comercializarlas a un precio de tres euros, rebajándolas posteriormente a 2,50. “A todos los que las compraron les explicamos cómo se deben usar, y les damos las recomendaciones. Incluso a quien no pregunta, se lo decimos”, añade Moreno.

Les explicamos cómo se deben usar, y les damos las recomendaciones

El precio de 2,50 euros es el mismo en Casa de lo Lentes, donde Cora Saburido cuenta que “estamos viviendo visitas de la gente cada dos por tres. Lo dejan todo para el último momento, y ahora es cuando empieza a conocer más que va a haber un eclipse, y todas las consecuencias que tiene mirarlo sin la protección adecuada. La verdad es que las gafas están agotadas desde hace semanas”.

Una situación semejante sucede en OrenÓptica, donde “las tenemos agotadas desde el viernes”, cuenta su gerente, quien también ha vivido “muchas visitas de última hora. Las ofrecíamos desde hace más de un mes, y vino todo en avalancha la semana pasada. Es la razón por la que nos quedamos sin stock”.

El pico de visitas también ha traído consigo un mayor interés por la salud ocular, como indicó Cora Saburido. “La gente vino más, y aprovecharon para preguntar e informarse un poco sobre salud ocular y salud visual. Ha sido una forma de hacer divulgación”, concluye.

Hasta 15 euros en las webs de segunda mano

La carestía de gafas que se vive en Ourense ha generado un pequeño mercado de reventa del que las ópticas tienen constancia “por medios externos”, advirtiendo Teresa Moreno, que además es delegada en Ourense del Colegio de Ópticos-Optometristas que “no es recomendable ninguna reventa de material sanitario”.

No es recomendable ninguna reventa de material sanitario"

Una búsqueda por las webs de ventas de segunda mano permite encontrar gafas simples con montura de cartón y motivos como la bandera española o el logotipo de la NASA por dos euros, o con una montura de plástico hasta por 8,40 euros. Las que ha distribuido la ONCE en los últimos días pueden llegar a costar cinco euros por unidad, ofertándose con la etiqueta “sin estrenar”.

En lo que respecta a las ventas en pack, son varios los anuncios que venden conjuntos de cuatro gafas en torno a los seis euros, empleando las más caras como reclamo que incluyen “motivos especiales”. El techo lo marca un paquete con diez unidades que se oferta por 15 euros, cuyos gastos de envío no están incluidos.