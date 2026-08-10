Más del 30% de turistas en agosto llegarán por el eclipse

El eclipse solar que llegará en solo dos días se presenta como uno de los grandes atractivos turísticos del verano -sino el que más- en la provincia. La Xunta prevé que los visitantes que se desplacen a la comunidad específicamente para contemplar el fenómeno representen más del 30% del volumen total de turistas de agosto, en un año que el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, considera que puede convertirse en “o mellor ano turístico da historia de Galicia" en términos económicos.

La provincia ourensana será además una de las zonas de mayor interés para los aficionados a la observación astronómica. La totalidad del eclipse se concentrará especialmente en el este provincial, con Valdeorras y las zonas de montaña como algunos de los principales puntos de atracción, mientras que la ciudad no podrá disfrutar de la misma manera de este bum de visitantes, al no recibir la totalidad del fenómenos astronómico.

Si se traza una diagonal entre Ponteceso (A Coruña), y A Mezquita, todo el territorio situado al norte de esa línea podrá contemplar el eclipse total. En esta zona se concentra además prácticamente la mitad de la oferta de alojamientos turísticos de Galicia, por lo que se espera un importante impacto sobre el sector.

La previsión de la Xunta llega en un momento especialmente positivo para el turismo gallego. La ocupación hotelera creció un 3% en junio y las reservas para agosto ya superan las registradas el pasado año. El precio medio de las reservas se sitúa por encima de los 125 euros, mientras que la rentabilidad hotelera acumula un crecimiento del 7% desde 2023.

El impacto del eclipse también se dejará notar en la movilidad. La Xunta trabaja con el Gobierno central para reforzar las comunicaciones por autobús en los principales ejes y evitar que la llegada masiva de visitantes genere problemas de tráfico. Además, se ha habilitado una web específica con información sobre los puntos de observación, lugares de acceso restringido, actividades y recomendaciones de seguridad.

Astroturismo

La gran baza de la provincia para atraer a visitantes son sus recursos naturales y zonas de montaña. El eclipse servirá para impulsar el astroturismo y dar a conocer destinos vinculados a la observación del cielo, entre ellos Trevinca, integrado en la red de destinos Starlight de Galicia. Este entorno también está descrito por Turismo Galicia como un punto de observación de lluvias de estrellas, coincidiendo también las Perseidas durante estos día, por lo que Trevinca sepresenta como un lugar ideal para un plan completo de observación astronómica desde puntos como el mirador estelar de O Rañadoiro, la Tablilla das lagoas o Pico Maluro.

La Xunta pretende aprovechar la repercusión internacional del fenómeno para que los visitantes no se limiten a acudir el 12 de agosto, sino que descubran otros atractivos de la comunidad, como la gastronomía, y regresen en el futuro. La estrategia pasa por priorizar estancias más largas y un turismo de mayor gasto, frente a la llegada puntual de grandes cantidades de visitantes.

En este sentido, Merelles destaca que Galicia busca consolidarse como un destino de calidad, apoyándose también en la gastronomía, la naturaleza y el patrimonio. El gasto medio diario de los turistas extranjeros supera los 130 euros.

La Xunta llama, no obstante, a extremar la prudencia durante la jornada y a proteger los espacios naturales ante la afluencia prevista. En Galicia se han establecido 29 puntos de exclusión para evitar riesgos y preservar zonas especialmente sensibles. En Ourense, solamente la pista de montaña en el mirador de San Martín de A Rúa.