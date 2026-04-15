Loquillo y The Rapants confirmados en el Festival Ou Yeah!

Loquillo, Kitty, Daisy & Lewis y The Rapants encabezarán la primera gran cita del festival Ou Yeah! 2026, que se celebrará el 6 de junio en Expourense. El cartel combina la trayectoria de uno de los grandes iconos del rock estatal con propuestas internacionales y el empuje de la nueva escena gallega, en una apuesta que mezcla generaciones y estilos sobre el escenario.

Esta será una de las tres grandes citas previstas dentro de la segunda edición de Ou Yeah!, un festival que regresa en 2026 tras el éxito de su estreno. La propuesta mantiene su apuesta por un formato expandido, con programación distribuida en distintos puntos de la provincia a lo largo de varios meses.

Loquillo llegará a Ourense en plena gira de su último trabajo, “Corazones Legendarios”, con un directo que repasa los grandes éxitos de una carrera de casi cinco décadas. Junto a él, el trío británico Kitty, Daisy & Lewis aportará su característico sonido que se mueve entre el blues, el soul y el rock and roll. Completa el cartel The Rapants, una de las bandas gallegas del momento, que continúa su crecimiento tras el lanzamiento de “Rapants Club”.

Más allá de la música, el evento incorpora la gastronomía como parte de la experiencia, con propuestas diseñadas por cocineros ourensanos vinculados al producto local. Las entradas para esta primera fecha ya están disponibles con un cupo de entradas disponibles a un precio reducido.