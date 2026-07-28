Lucía, Encarni, Carmen y Juan Antonio, turistas malagueños: “Lo que más nos ha gustado hasta ahora ha sido el casco histórico”

Lucía González, Encarni Martín, Carmen Martín y Juan Antonio González han elegido Galicia como destino para sus vacaciones. Los cuatro viajeros, procedentes de Vélez-Málaga, llegaron la noche anterior a Ourense y comenzaron la mañana recorriendo el centro de la ciudad.

Pregunta. ¿Cuándo llegasteis a Ourense?

Respuesta. Llegamos anoche y esta mañana hemos empezado a recorrer la ciudad y estaremos hasta el viernes. Ese día nos vamos ya para Málaga. Es la primera vez que visitamos Galicia.

P. ¿Qué es lo que más os ha gustado hasta ahora?

R. Lo que más nos ha gustado ha sido la Plaza Mayor y el casco histórico. Nos ha parecido una zona muy bonita.

P. ¿Qué lugares tenéis previsto visitar durante vuestro viaje?

R. Queremos conocer la Ribeira Sacra, Santiago de Compostela y las Rías Baixas. Además, antes de marcharnos de Ourense queremos dar un paseo junto al río Miño y visitar el Puente Romano.