PRIMERA VEZ DE EVA EN LA CIUDAD
Juan José y Eva, turistas catalanes: “Vengo todos los años a Ourense y siempre encuentro algo nuevo que visitar”
PRIMERA VEZ DE EVA EN LA CIUDAD
Juan José Huerta y Eva Noria han llegado desde Barcelona para pasar unos días de vacaciones en la provincia de Ourense. Mientras que él visita la zona con frecuencia por sus raíces familiares en Trives, para Eva es una oportunidad de conocer por primera vez la ciudad.
Pregunta. ¿Desde cuándo estáis por aquí?
Respuesta. Llevamos esta semana en la provincia y estaremos unos días más.
P. ¿Qué os une con Ourense?
R. Mis padres son de la zona de Trives, así que vengo casi todos los años.Yo ya conozco Ourense, pero siempre merece la pena pasear por el casco antiguo, visitar la Catedral y la zona del Ayuntamiento. Eva acaba de llegar, así que todavía le queda mucho por descubrir.
P. ¿Tenéis pensado visitar algún lugar en concreto?
R. Queremos acercarnos a las termas y después seguiremos recorriendo la provincia. Tenemos previsto visitar Allariz y hacer la ruta del catamarán para seguir haciendo turismo por Ourense.
P. ¿Volveréis en otra ocasión?
R. Sí. Yo regreso prácticamente todos los años, así que seguro que volveremos.
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