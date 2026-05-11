Luis Menor apunta a una mujer como posible candidata del PP a la Alcaldía de Ourense en 2027

Luis Menor apunta que hay "muchas posibilidades" de que la candidata del PP a la Alcaldía en Ourense "sea una mujer".

El presidente de la Diputación de Ourense y líder provincial del PP, Luis Menor, ha señalado este lunes que “hay muchas posibilidades” de que la candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Ourense en las elecciones municipales de 2027 sea una mujer.

Así lo ha indicado en una rueda de prensa tras la junta de gobierno provincial, en la que ha destacado que el partido ya trabaja con varias mujeres como posibles cabezas de lista en distintos municipios de la provincia.

“Muchas posibilidades” de una candidata mujer en Ourense

Menor ha subrayado que el PP cuenta con una importante presencia femenina en cargos de responsabilidad, asegurando que “más de la mitad de las alcaldesas en Galicia son del Partido Popular”.

En ese contexto, ha remarcado que “hay muchas posibilidades de que la candidata sea mujer” en la ciudad de Ourense, dentro de una estrategia que, según ha defendido, apuesta por la “igualdad real” y la participación femenina en política.

Defensa de la situación interna del partido

Preguntado por posibles descontentos internos o la aparición de candidaturas independientes, el dirigente popular ha relativizado estas situaciones y ha asegurado que forman parte de la dinámica habitual de un partido con amplia implantación territorial.

Ha destacado además el “buen ambiente” en la organización provincial, mencionando la reciente romería popular en O Carballiño y el aumento de militancia, así como la renovación de candidaturas en numerosos municipios.

“Puede haber discrepancias, pero el trabajo es bueno y el objetivo no se desvía”, ha señalado, insistiendo en que estos movimientos no alteran la estrategia del partido en la provincia.

Descarta incorporar al alcalde de Barbadás

En relación con la situación del PP en Barbadás, Menor ha descartado incorporar al actual alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, asegurando que el partido trabajará con los miembros de su propia estructura.

“Yo jugaré con los jugadores que tengo en mi equipo”, ha afirmado, subrayando que las posibles diferencias internas se resolverán dentro de la organización.